POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 10.08.2024, 09:00 Uhr - 11.08.2023, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Zeit: Samstag, 10.08.2024, 00:10 Uhr

Ort: 38275 Haverlah, Salzgitterstraße

Hergang: Während der Aufnahme einer Körperverletzung am Samstagmorgen verhielt sich der Beschuldigte gegenüber der eingesetzten Polizeistreife aggressiv und unkooperativ. Der 23-jährige Mann aus Haverlah stand unter deutlichem Alkoholeinfluss und ging mit geballter Faust und drohenden Gesten auf einen Polizeibeamten zu. Beim Versuch, den Mann zu fixieren, leistete er massiven Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter und eine Beamtin leicht verletzt wurden. Erst durch das Eintreffen einer weiteren, zur Unterstützung angeforderten, Polizeistreife konnten dem Beschuldigten Handfesseln angelegt werden. Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Diebstahl eines Fahrrades

Zeit: Samstag, 10.08.2024, 15:00 Uhr - 17:00 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter, Goslarsche Straße

Hergang: Im genannten Zeitraum wurde ein E-Bike der Marke Haibike entwendet, das vor einem Grundstück abgestellt war. Das Fahrrad war am Rahmen gesichert, jedoch nicht an einem fest verankerten Gegenstand angeschlossen. Der Fahrradrahmen ist dunkel und mit 50-Zoll-Reifen (weißer Reflexstreifen) ausgestattet. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täterin oder den Täter. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 3.500 EUR. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341-825 115 in Verbindung zu setzen.

Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheitsfahrten

Zeit: Samstag, 10.08.2024, 20:00 Uhr - 20:30 Uhr

Ort: 38277 Heere, L496

Hergang: Am Samstagabend befuhr ein 52-jähriger Mann aus Salzgitter mit seinem Pkw, einem Nissan Juke, die L496 in Richtung Sehlde. Dabei überholte er einen VW Multivan, der von einem 32-jährigen Mann aus Bockenem gesteuert wurde. Während des Überholvorgangs touchierte der Salzgitteraner den VW und hielt in Sehlde an. Nach einem kurzen Gespräch, in dem der Mann aus Salzgitter alkoholisiert wirkte, verließ er die Örtlichkeit, ohne den Austausch aller notwendigen Daten zu ermöglichen. Kurz darauf erschien ein 46-jähriger Mann aus Heere mit einem Kabinenroller am Unfallort und erklärte dem Fahrer des VWs, dass er gemeinsam mit dem Nissan-Fahrer Alkohol konsumiert habe und nun auf der Suche nach seinem Bekannten sei. Kurz nach dem Eintreffen der Polizeistreife fuhr der 46-Jährige alkoholisiert mit seinem Kabinenroller davon. Er wurde jedoch kurz darauf von der Polizei angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest, und ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Dem Fahrer des Kabinenrollers wurde eine Blutprobe entnommen, und seine Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrten eingeleitet. Der 52-jährige Unfallverursacher konnte nicht mehr angetroffen werden. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

