POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.08.2024.

Täterschaft brach zahlreiche Container auf.

Salzgitter, Bad, Liebenhaller Straße (Baustelle), 07.08.2024, 18:30 Uhr-08.08.2024, 06:00 Uhr.

In mindestens vier bekannt gewordenen Fällen verschaffte sich die Täterschaft den widerrechtlichen Zugang in die Container und entwendeten im Tatverlauf Baumaschinen und Baumaterialien. Es entstand ein Schaden in einer niedrigen vierstelligen Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341825-0 entgegen.

