POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.08.2024.

Täterschaft brachen mehrere Container auf.

Salzgitter, Bad, Hinter dem Salze/Südwall, 06.-07.08.2024.

In mindestens vier bekannt gewordenen Fällen wirkte die Täterschaft auf die Vorhängeschlösser der Container ein und erbeutete daraus Werkzeuge und eine Baumaschine. Weitere Ermittlungen zum Diebesgutes dauern an. Ein weiterer Container konnte durch Einschlagen einer Fensterscheibe betreten werden. Die Täterschaft entwendete daraus insbesondere ein Mobiltelefon. Beim Verlassen der Tatörtlichkeit wurde im Innenraum ein Kleinstfeuer entzündet, dass jedoch zu keinem größeren Schaden geführt hatte. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

An einem am Tatort abgestellten Pkw hatte die Täterschaft mehrere Reifen zerstochen und auf Scheiben und Spiegel eingewirkt. Der an dem Fahrzeug verursachte Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341825-0 entgegen.

