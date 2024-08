Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.08.2024: 10 Autoaufbrüche in der Auguststadt

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße; Dr.-Kirchheimer-Straße; Fritz-Fischer-Straße; Gabelsbergerstraße, 06.08.2024, 22:00 - 07.08.2024, 07:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Wolfenbüttel, im Bereich Auguststadt zu 10 Autoaufbrüchen gekommen. Dazu wurden jeweils Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen, um sich so Zutritt zum Innenraum zu verschaffen. Es konnte diverses Diebesgut erlangt werden. Bei einem der Aufbrüche konnte der bislang unbekannte Täter, gegen 04:25 Uhr, in der Gabelsbergerstraße von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet werden. Sie konnte folgende Beschreibung angeben:

- südländisches Aussehen - ca. 1,70m groß - ca. 25 Jahre alt - kurze schwarze Haare - möglicherweise Jacke/Pullover mit rot/gelben Akzenten

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden der beschriebenen Person.

Eine weitere Zeugin konnte ebenfalls einen Mann, gegen 03:30 Uhr, in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße feststellen, der einen Pkw durchsuchte. Die vage Beschreibung des Mannes ähnelt der der weiteren Zeugin. Da der Zeugin ein möglicher Aufbruch nicht bekannt gewesen ist, sei sie nicht von einer unrechtmäßigen Handlung des Mannes ausgegangen und habe daher zunächst nicht die Polizei informiert. Zum späteren Zeitpunkt wurde festgestellt, dass auch dieser Pkw aufgebrochen wurde.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der 05331/9330 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell