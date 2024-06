Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorradfahrer (20) an Unfallfolgen verstorben - Nachtrag zur Pressemeldung vom 2. Juni 2024

Mönchengladbach (ots)

Am 2. Juni hatte die Polizei über einen Motorradunfall an der Straße Am Nordpark berichtet. Eine 23-jährige Frau war dabei tödlich und ein 20-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5792096

Der 20-Jährige befand sich seit dem Unfall in einem Düsseldorfer Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde. Sein Zustand war aufgrund der schweren Verletzungen durchgehend kritisch.

Am Samstag, 22. Juni, verstarb der Mann an den Folgen seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen. (et)

