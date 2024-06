Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Suche nach vermisster 71-Jähriger: Frau in Feld angetroffen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Montagmorgen, 24. Juni, gegen 8.30 Uhr in einem Feld an der Viersener Straße eine 71-jährige Frau auffinden können, die seit dem Vorabend vermisst wurde.

Die Frau leidet an Demenz und wird derzeit im Krankenhaus Maria Hilf an der Viersener Straße behandelt, wo sie am Sonntag, 23. Juni, um 19 Uhr nicht mehr anzutreffen war. Die Suchmaßnahmen mit Unterstützung einer Drohne, mehrerer Diensthunde und einem Hubschrauber liefen die ganze Nacht.

Das Team eines Rettungswagens brachte die Frau am Morgen nach dem Auffinden wieder zurück in das Krankenhaus. (km)

