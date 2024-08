Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.08.2024.

Salzgitter (ots)

Polizei führt eine Brandermittlung durch.

Salzgitter, Lebenstedt, Humboldtallee, 07.08.2024, 00:30-02:30 Uhr.

Am Westufer des Salzgittersees geriet aus derzeit unbekannter Ursache ein schwarzer Daimler in Vollbrand. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Die Polizei führte am Pkw eine Spurensuche durch, um die Ursache des Brandes zu klären. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Feuer vorsätzlich verursacht wurde. Zeugen, die Angaben zum entstandenen Feuer machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

