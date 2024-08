Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Trunkenheitsfahrt endet in der JVA

Am 04.08.2024, gegen 03:27 Uhr, fällt einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter der Fahrer (deutsch, 33 Jahre) eines Kleinkraftrades auf. Dieser soll in der Nähe eines Kleingartenvereins an der Neißestraße kontrolliert werden. Während der Kontrolle ergeben sich Hinweise auf eine Alkohol- bzw. Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Nachdem der Herr zunächst nur mündliche Angaben zu seiner Identität gemacht hat, sollte diese im Rahmen der Kontrolle verifiziert werden. Dabei nutzte er die Gelegenheit und ergriff fußläufig die Flucht in Richtung Neißestraße. Bei seiner Flucht schlug der Beschuldigte nach einem ihn verfolgenden Polizeibeamten. Dazu trat er nach einer Polizeibeamtin. Der Herr konnte unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte an seiner Flucht gehindert werden. Dazu wurde der Beschuldigte zu Boden gebracht und dort kurzzeitig fixiert. Die eingesetzten Beamten verletzten sich zum Teil nur leicht und blieben weiterhin dienstfähig. Der Beschuldigte wurde im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort der Polizeidienststelle in SalzgitterLebenstedt zugeführt. Dort wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Beschuldigte körperlich durchsucht. Bei der Durchsuchung wurden ein verbotenes Einhandmesser, sowie ein augenscheinlich selbstgebauter pyrotechnischer Gegenstand und Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Bei einer anschließenden Personalienüberprüfung wurde festgestellt, dass gegen den Beschuldigten zwei Haftbefehle bestehen. Der Beschuldigte wurde letztlich in eine JVA verbracht. Insgesamt muss der Beschuldigte sich nun in sechs Strafverfahren und einem Ordnungswidrigkeitenverfahren für sein Handeln verantworten.

