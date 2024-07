Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 31.07.2024: Polizei warnt vor skrupellosen Trickbetrügern

Wolfenbüttel (ots)

In den letzten Wochen und Monaten kam es mehrfach zu Betrugsmaschen bzw. zu Diebstählen aus Wohnungen in Wolfenbüttel.

Zum einen handelt es sich dabei um eine bislang unbekannte Frau und einen unbekannten Mann, welche bei Anwohnerinnen und Anwohnern in Wolfenbüttel klingeln und sich als Pärchen ausgeben, die sich für eine angebotene Wohnung im gleichen Mehrfamilienhaus interessieren.

Die meist hilfsbereiten Anwohnerinnen und Anwohner ließen das Pärchen bereits mehrfach in ihre Wohnungen, damit diese sich den Grundriss bzw. die Raumaufteilung anschauen konnten. Nach dem Verlassen der Wohnung durch die beiden Personen wurde schließlich festgestellt, dass es zum Diebstahl von Bargeld, Schmuck und anderen Wertsachen gekommen ist.

Zum anderen gab es bereits mehrere Vorfälle, bei denen sich ein bislang unbekannter Mann auf verschiedene Weisen Zutritt zur Wohnung der Geschädigten verschaffte. Er gab unter anderem an, Antiquitäten anzukaufen oder als Handwerker, z.B. wegen eines angeblichen Wasserschadens, tätig zu sein. Auch hier wurde nach Verlassen der Wohnung das Fehlen von Wertsachen festgestellt.

Bei den dargestellten Handlungen ist eine perfide und rücksichtlose Vorgehensweise zu erkennen, bei denen die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger und ihr Vertrauen massiv und skrupellos ausgenutzt wird und so teilweise Schäden im sechsstelligen Bereich entstehen.

Jedoch ist nicht nur der materielle Schaden erheblich. Es werden bei diesen Diebstählen meist Erinnerungsstücke und Gegenstände mit ideellem Wert entwendet, die nicht mehr ersetzt werden können.

Es ist nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Trickdiebstählen kommen wird.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Wolfenbüttel:

"Lassen Sie keine fremden Menschen in Ihre Wohnung, die unter einem Vorwand Zutritt ersuchen und lassen Sie diese niemals allein und unbeaufsichtigt. Seien Sie zudem bitte aufmerksam und wachsam in der eigenen Nachbarschaft, um so vor allem ältere Mitmenschen zu schützen. Kontaktieren Sie bei Hinweisen oder dem Verdacht auf solche Handlungsweisen bitte umgehend die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 oder wählen Sie in dringenden Fällen die 110."

