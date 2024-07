Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 31.07.2024: Anhänger mitsamt Minibagger in Lengede gestohlen

Peine (ots)

In der Nacht vom 29.07. auf den 30.07. ist in Lengede ein Autoanhänger mit einem darauf verzurrten Minibagger gestohlen worden. Der Eigentümer stellte am Morgen gegen 07:30 Uhr fest, dass der Anhänger, der über Nacht an einem Auto angekuppelt im Vallstedter Weg stand, gestohlen worden sei. Auf dem Anhänger war ein Minibagger der Kubota und einiges Absperrmaterial verladen, was ebenfalls komplett entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Vechelde unter 05302 93049-0.

