POL-PDLD: Schaidt - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Landau (ots) - Am gestrigen Tag, den 08.02.2024 zwischen 17:45 und 19:30 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl. Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Wohnhaus An der Kapplach in Neupotz ein. Ersten Feststellungen zufolge dürften Vermögenswerte in Höhe eines fünfstelligen Betrages entwendet worden sein. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter ...

mehr