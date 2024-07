POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 29.07.2024: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Polizei Salzgitter

In den letzten Wochen sind mehrfach Anzeigen bei der Peiner Polizei erstattet worden, weil Menschen Opfer eines Betruges geworden sind. Bei dieser Form des Anlagebetruges werden gefälschte Videos von Prominenten als Werbung genutzt. Diese Videos kursieren teilweise auch in Sozialen Netzwerken und entsprechenden Plattformen. Wer auf diese komplett gefälschten Videos hereinfällt, wird in der Folge von einem angeblichen Berater kontaktiert. In der Folge werden die Opfer davon überzeugt verschiedene Geldbeträge als "Anlage" zu überweisen, teils sogar Kredite abzuschließen. Auf diesem Wege sind in Einzelfällen Schäden in fünfstelliger Höhe entstanden.

Die Polizei Peine rät in diesem Zusammenhang zu erhöhter Vorsicht bei Online-Geldgeschäften, insbesondere bei kaum realistischen Gewinnversprechen.

- Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum

Vertragsabschluss drängen.

- Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen.

- Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.

- Haben Sie Zweifel? Dann investieren Sie nicht! Können die Zweifel auch bei einer Beratung nicht beseitigt werden, investieren Sie unter keinen Umständen!

