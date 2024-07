Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 29.07.2024: Schmierereien an Bushaltestelle in Wendesse

Peine (ots)

Am 25.07. teilte eine Anwohnerin aus Wendesse mit, dass die Scheiben einer Bushaltestelle in der Oelheimer Straße in Wendesse mit schwarzer Farbe beschmiert worden sind. Auf den Scheiben sind mehrere Schriftzüge aufgebracht worden. Die Schmierereien sind möglicherweise im Zeitraum vom 22.07. bis zum 25.07. entstanden, näher konnte die Meldende den Tatzeitraum nicht eingrenzen. Die Polizei in Peine bittet darum, dass sich weitere Zeugen unter 05717-9990 melden.

