POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt/ -Thiede und -Gebhardshagen vom 28.07.2024

Salzgitter-Lebenstedt/-Thiede/-Gebhardshagen (ots)

Raub einer Umhängetasche

Am späten Samstagabend, gegen 22:10 Uhr, geht ein 23-jähriger Salzgitteraner fußläufig durch eine Gasse zwischen den Straßen Hardeweg und Auf der Kappe. Dort kommt es zum einem Raub einer mitgeführten Umhängetasche zum Nachteil des Opfers. Der mutmaßlich männliche Täter von ca. 1,80 m Körpergröße, bekleidet mit dunkler Regenjacke, dunkler Hose und einer schwarzen FFP2-Maske, sprühte dem Opfer Reizstoff in das Gesicht bevor er die Umhängetasche entriss und fußläufig flüchtete. Der derzeit noch unbekannte Beschuldigte konnte im Rahmen der Fahndung nicht festgestellt werden. Lediglich das Diebesgut wurde in Tatortnähe auf einem Gehweg aufgefunden. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Lebenstedt in Verbindung zu setzen (Tel. 05341 1897-0).

Gefährliche Körperverletzung im Hausflur Am 27.07.2024, gegen 11:45 Uhr, kommt es im Hackenbeek in Salzgitter-Hallendorf zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach vorangegangenen Streitigkeiten in einer Wohnung, die vorläufig in einer Rangelei endeten, sticht der männliche Beschuldigte dem dort wohnhaften Opfer mit einem Messer in den Bauch und flüchtet anschließend fußläufig. Nach Sicherstellung der medizinischen Versorgung der erlittenen Stichverletzung und dem anschließenden Transport des Opfers ins Klinikum, konnte der Beschuldigte durch fahndende Einsatzkräfte der Polizei in einer Parallelstraße zum Tatort gestellt werden. Der unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Beschuldigte wurde der Polizeidienststelle in Salzgitter-Lebenstedt zugeführt. Ihm wurde dort eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eröffnet.

