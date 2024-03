POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Parkendes Fahrzeug beschädigt Ein VW, der am Dienstag zwischen 10:15 Uhr und 10:35 Uhr in einer Parkbucht in der Vordere Schmiedgasse geparkt war, wurde in dieser Zeit durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher ...

mehr