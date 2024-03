Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Schaukasten aufgebrochen - 16-Jährige verletzt Polizisten - In Einfamilienhaus eingebrochen - Fahrraddiebstahl u.a.

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 8:45 Uhr und 10:55 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Theodor-Heuss-Straße am Fahrbahnrand geparkten BMW und fuhr danach weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit zwischen 5:40 Uhr und 14:15 Uhr in der Alten Bundesstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Opel und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Opel wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Schaukasten aufgebrochen

In der Nacht auf Mittwoch gegen 0:15 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb den Schaukasten eines Geschäfts in der Langen Straße auf und entwendete aus diesem zwei Multifunktionsmesser vom Hersteller Leatherman im Wert von mehreren hundert Euro. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Täter wurde durch einen Zeugen wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß, vermutlich männlich, trug schwarze Oberbekleidung, war maskiert und führte einen auffallend großen Rucksack mit sich. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Winnenden: 16-Jährige verletzt Polizisten

Eine 16-jährige Jugendliche sollte am Dienstagnachmittag aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes vom Rems-Murr-Klinikum in eine psychiatrische Einrichtung überwiesen werden. Da der Teenager hiermit nicht einverstanden war und körperlichen Widerstand dagegen ankündigte, wurde die Polizei hinzugerufen. Nachdem sich die 16-Jährige von den Beamten ebenfalls nicht beruhigen ließ, mussten ihr letztlich unter massivem Widerstand Handschließen angelegt werden. Hierbei erlitten zwei der eingesetzten Ordnungshüter leichte Verletzungen. Die Jugendliche wurde anschließend in eine Jugendpsychiatrie eingeliefert.

Waiblingen: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen zu einem Vorfall, welcher sich am Montagnachmittag gegen 16:50 Uhr auf der L 1140 auf Höhe Zillardtshof ereignet hat. Eine bisher unbekannte Toyota-Fahrerin befuhr die Landesstraße von Schwaikheim kommend in Richtung Neckarrems und überholte hierbei einen 34-jährigen Autofahrer. Aufgrund von Gegenverkehr musste dieser stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Toyota bzw. eine Frontalkollision zwischen dem Toyota und den entgegenkommenden Autofahrern zu verhindern. Die entgegenkommenden Autofahrer mussten ebenfalls stark bremsen, um eine Frontalkollision mit dem Toyota zu verhindern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun sowohl die beiden Autofahrer, die in Richtung Schwaikheim unterwegs waren und aufgrund des überholenden Toyotas bremsen mussten, als auch den Fahrer eines weißen Tesla mit Waiblinger Zulassung, der hinter dem 34-jährigen Autofahrer, der überholt wurde, unterwegs war. Sie sowie evtl. weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier zu melden.

Schorndorf: Fahrrad gestohlen

Am Montag in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 15 Uhr wurde ein Mountainbike, das auf dem Fahrradabstellplatz am Max-Planck-Gymnasium abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Das Fahrrad vom Hersteller Bergamont hat einen Wert von etwa 600 Euro. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Radfahrer nach Kollision mit anderem Radfahrer schwer verletzt

Ein 14-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag gegen 13:25 Uhr den Geh- und Radweg der Vorstadtstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und kollidierte hierbei mit einem 83 Jahre alten Radfahrer, der den Geh- und Radweg vorschriftsmäßig in entgegengesetzter Richtung befuhr. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Benzstraße kam es zur Kollision zwischen den beiden Radfahrern. Hierbei zog sich der 83 Jahre alte Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte am Dienstagabend zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr den linken Außenspiegel eines VW, der am Fahrbahnrand in der Schillerstraße geparkt war. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Der Schaden am VW beläuft sich auf ca. 250 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Alfdorf: In Einfamilienhaus eingebrochen

Zwischen 13:45 Uhr und 20:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe am Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Drackensteinstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 15 Uhr den Teiler B14/B29 in Richtung Stuttgart, als er unvorsichtig die Spur wechselte. Ein Opel-Fahrer musste diesem Auto ausweichen und fuhr dabei nach links in die Leitplanke. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Vorfall weiter ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Unfallzeugen werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell