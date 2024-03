Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein VW, der am Dienstag zwischen 10:15 Uhr und 10:35 Uhr in einer Parkbucht in der Vordere Schmiedgasse geparkt war, wurde in dieser Zeit durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Montag zwischen 8 Uhr und 15.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Parkplatz von einem Elektromarkt in der Carl-Zeiss-Straße. Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte der Fahrer ein Geländer. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell