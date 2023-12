LPI-GTH: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Ilmenau (ots) - Gestern mussten am frühen Abend, gegen 18.00 Uhr, vier Einfamilienhäuser in der Wümbacher Straße evakuiert werden. Bei Schachtarbeiten wurde offenbar eine Hauptgasleitung getroffen und beschädigt, sodass sowohl die Energieversorgung in diesem Bereich kurzzeitig unterbrochen werden musste und zehn Personen ihre Häuser verlassen mussten. Alle kamen in Gebäuden der Feuerwehr oder bei Angehörigen ...

