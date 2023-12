Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: BMW verunfallt

Ilmenau (ots)

Die Polizei Ilmenau führt umfangreiche Unfallermittlungen zu einem Verkehrsunfall gestern, gegen 22.00 Uhr. Ein BMW, besetzt mit vier Personen im Alter von 25 bis 44 Jahren, kam in der Gehrener Straße vor dem Abzweig zur B88 in einer Linkskurve von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle Personen wurden verletzt und verließen das Fahrzeug. Zwei Personen waren zunächst fußläufig flüchtig, konnten aber wieder aufgegriffen werden. Die Polizei Ilmenau hat die Ermittlungen zur Unfallursache, Fahrerbeteiligung und Fahrtauglichkeit aufgenommen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von rund 15.000 Euro. (ah)

