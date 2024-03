Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Gefährliche Überholmanöver - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Gefährlich überholt

Im Zusammenhang mit einem gefährlichen Überholmanöver auf der L1076 sucht die Polizei nach einem unbekannten mutmaßlichen Ford- Focus Fahrer. Dieser soll am Dienstag, gegen 15:20 Uhr, auf der Fahrt von Hülen in Richtung Waldhausen drei Fahrzeuge an einer unübersichtlichen Stelle überholt haben. Ein entgegenkommender 52-Jähriger musste mit seinem BMW in den Grünstreifen ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Bühlertann Gefährlich überholt II

Am Samstag befuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer die L1060 von Bühlertann in Richtung Fronrot. Hierbei kam ihm ein bislang unbekannter PKW-Fahrer auf seiner Fahrbahn entgegen, welcher einen LKW überholte. Durch das riskante Überholmanöver musste der 19-Jährige dem entgegenkommenden PKW ausweichen und streifte infolgedessen die Schutzplanke, wodurch sein Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Loch: Radfahrer stoßen zusammen

In der Maierhofstraße kam es am Montag zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Gegen 14:15 Uhr wollte ein 79-Jähriger, welcher von Waldhausen in Richtung Lorch unterwegs war, mit seinem Pedelec von dem dortigen Radweg auf die Maierhofstraße wechseln. Zeitgleich wechselte ein, von Lorch in Richtung Waldhausen fahrender, 69-jähriger Rennradfahrer auf gleicher Höhe auf den Radweg. In der Folge kollidierten die Beiden frontal miteinander und stürzten. Beide Radfahrer wurden dabei leicht verletzt. An den Rädern entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Alfdorf: Unfallfluchten

In einem City-Parkhaus Kalter Markt wurde am Dienstag ein Mercedes beschädigt. Der Schaden wurde gegen 10 Uhr bemerkt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

In Alfdorf beschädigte zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 16 Uhr, ein Unbekannter einen VW, welcher in der Industriestraße abgestellt war. Auch hierzu sucht die Polizei Zeugen, welche gebeten werden sich unter 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Herlikofen: Seitenspiegel beschädigt

Ein 28-Jähriger befuhr am Dienstagfrüh gegen 6:30 Uhr die Burgholzstraße in Richtung K3266. In einer dortigen Kurve kollidierte er mit einem bislang unbekannten PKW-Fahrer. Dieser setzte seine Fahrt unbeirrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

