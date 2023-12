Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: Firmeneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (23.12.2023) 14.00 Uhr und Mittwoch (27.12.2023) 07.15 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in der Rudolf-Diesel-Straße in Ottmarsheim sein Unwesen. Der Unbekannte schob zunächst einen heruntergelassenen Rollladen an einem Firmengebäude nach oben und hebelte dann das dahinterliegende Fenster auf. So gelangte der Einbrecher in die Büroräumlichkeiten, woraus er im Anschluss eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro stahl. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf weitere mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich unter Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Besigheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell