Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Einbruch in Hotel in der Böblinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen machten sich am Mittwoch (27.12.2023) zwischen 01:30 Uhr und 06:20 Uhr an einem Hotel in der Böblinger Straße in Holzgerlingen zu schaffen. Dort brachen sie zunächst die Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Im Innern versuchten die Personen vergeblich, weitere Türen aufzubrechen und in einen Büroraum zu gelangen. Im Endeffekt verließen die Unbekannten das Gebäude ohne Diebesgut, richteten aber einen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro an. Der Polizeiposten Holzgerlingen (07031 41604-0, boeblingen.prev@polizei.bwl.de) ermittelt wegen versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls gegen Unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell