Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flüchtender Rollerfahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis und bekifft unterwegs

Landau (ots)

Am 14.Juni 2024, gegen 22:20 Uhr, sollte ein 17-jähriger Rollerfahrer in der Arzheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen. Letztlich konnte der Jugendliche auf der Kreisstraße 12 in Fahrtrichtung Godramstein gestoppt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 17-Jährige nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergaben sich Auffälligkeiten, welche auf einen Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Der junge Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

