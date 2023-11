POL-HS: Pedelecs aus Kellerflur gestohlen

Waldfeucht-Obspringen (ots) - Am Sonntagabend (26. November) drangen unbekannte Täter gegen 21 Uhr auf der Ringstraße über eine Terrassentür in ein Haus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Hierbei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr