Polizei Bochum

POL-BO: Demonstration in Bochum - voraussichtliche Verkehrsbeeinträchtigungen in der Bochumer Innenstadt

Bochum (ots)

Am Dienstag, 22. August, wird in der Bochumer Innenstadt eine gewerkschaftlich organisierte Demonstration stattfinden. Der Veranstalter erwartet rund 3.500 Menschen. Diese sollen mit bis zu 80 Reisebussen an- und abreisen - Verkehrsbeeinträchtigungen dürften die Folge sein.

In dem Zeitfenster zwischen 10 und 14 Uhr werden sich die an der Versammlung Teilnehmenden fußläufig durch die Stadt bewegen. Die Busse werden in der Zwischenzeit an der Castroper Straße im Bereich des dortigen Kirmesplatzes abgestellt.

Die Polizei weist darauf hin, dass es im Zeitfenster von 9 Uhr bis 15 Uhr vermutlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Bochumer Innenstadt, insbesondere im Bereich Europaplatz/Bergbaumuseum, kommen kann und bittet darum, den Bereich der Innenstadt - soweit möglich - großräumig zu umfahren oder auf den ÖPNV auszuweichen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell