Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dreister Fahrgast in Germersheim Freitag, 16.06.2024, um 9:10 Uhr

Germersheim (ots)

Ein Fahrgast lässt sich mit dem Taxi chauffieren und verschwindet am Zielort ohne zu bezahlen! Ein 32-jähriger Germersheimer ließ sich am Freitagmorgen von einem Speyerer Taxiunternehmen von Römerberg nach Germersheim fahren. Am Ziel angekommen verschwand der Germersheimer unter dem Vorwand Geld zu holen in einem Anwesen. Als er nach 30 Minuten nicht zurückgekehrt war, informierte der geprellte Taxifahrer die Polizei. Da der "Schwarzfahrer" namentlich bekannt ist, erwartet in eine Strafanzeige!

