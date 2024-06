Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht, ein Zettel reicht nicht!

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am vergangenen Morgen des 14.06.2024 touchierte eine 18-jährige Fahrerin beim Einparken im 'Kurbrunnenweg' in Edenkoben einen, auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartenden PKW, sowie ein weiteres geparktes Fahrzeug. Nach dem erfolgten Personalienaustausch mit der anwesenden Geschädigten, hinterließ die Unfallverursacherin lediglich einen Zettel am geparkten Fahrzeug. Dies reicht jedoch nicht aus, da auch bei einem Parkrempler, die Schadensregulierung bzw. sofortige Meldung zu erfolgen hat. Daher wurde nun gegen die Fahrerin eine Strafanzeige wegen 'unerlaubtem Entfernen vom Unfallort' eröffnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell