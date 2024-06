Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben

Edesheim / Roschbach / Edenkoben (ots)

Am Freitagvormittag (14.06.2024) im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr wurde eine Geschwindigkeitsmessung aufgrund der 30er-Zone in der 'Staatsstraße' in Edesheim durchgeführt. Es kam hierbei zu fünf Geschwindigkeitsübertretungen.

Auch wurde die Einhaltung der Geschwindigkeit in der 70er-Zone auf der L516 zwischen Edesheim und Walsheim überprüft. An der dortigen Kreuzung zur K54 kam es zwischen 10:15 Uhr und 11:15 Uhr zu 14 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Höchstgeschwindigkeit betrug beim Spitzenreiter 91 km/h.

Zwischen 12:25 Uhr und 13:00 Uhr wurde eine weitere Kontrollstelle in der 'Radeburger Straße' in Edenkoben durchgeführt. In der dortigen 30er-Zone wurden weitere zwölf Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt.

