POL-GI: Falsche Spendensammlerinnen festgenommen + Geschädigter nach Tritten gesucht + Einbrüche + Unfallfluchten

Gießen: Falsche Spendensammlerinnen festgenommen

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am Dienstag (16.4.2024) über zwei Frauen in der Innenstadt, die ihm verdächtig vorkamen. Der Zeuge nahm wahr, wie die beiden gegen 12.50 Uhr im Seltersweg Spenden sammelten. Dabei zeigten sie eine Obdachlosenzeitung und einen Vertriebsausweis vor und erweckten so den Eindruck, legitime Spende zu sammeln. Nach einer Überprüfung durch Polizeibeamte der Polizeistation Gießen Nord besteht jedoch der Verdacht, dass die Frauen die Spenden einbehielten.

Sie mussten mit zur Dienststelle. Die beiden mutmaßlichen Betrügerinnen, eine 32-jährige rumänische Staatsangehörige und eine 34-jährige Deutsche, wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Beamten beschlagnahmten bei ihnen knapp 90 Euro Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen sowie Geschädigte: Wer hat die beiden Frauen, die mit einem Kleinkind unterwegs waren, beim Spendensammeln beobachtet? Wer hat ihnen Geld gespendet?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegengenommen.

Gießen: Geschädigter nach Tritten gesucht

In der Straße Neue Bäue kam es laut Zeugen am Donnerstag (11.4.2024) zwischen einem 47-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann zu einer Körperverletzung. Der 47-Jährige trat demnach erst gegen eine mitgeführte Tasche und dann gegen die Beine des Unbekannten, der gegen 23 Uhr in Höhe der Hausnummer 2 unterwegs war. Während Polizeibeamte den Aggressor festnehmen konnten, hatte sich der Geschädigte zwischenzeitlich entfernt. Er wurde als 65-75 Jahre alt beschrieben und hatte einen Trolley dabei, den er hinter sich herzog.

Die Polizei bittet den Mann, ebenso wie weitere Zeugen, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: An Tür gehebelt

In der Saarlandstraße machte sich ein Unbekannter an der Außentür eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Die Tür öffnete er gewaltsam, der Einbrecher ließ jedoch von weiterem Vorgehen ab und flüchtete. Der Aufbruch ereignete sich zwischen Dienstagabend (15.4.2024), 22 Uhr und Dienstag, 11 Uhr.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Einfamilienhaus eingestiegen

Die Tür eines Wintergartens hebelte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag (15.4.2024), 18 Uhr und Dienstag, 17 Uhr in Wieseck auf. Der Einbrecher schlug zudem die Verglasung einer Tür ein und gelangte so schließlich in die Wohnräume des Einfamilienhauses in der Greizer Straße. Er durchwühlte die Räume, bislang ist noch unklar, ob er bei dem Einbruch etwas mitnahm. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Bäckerei eingebrochen

Eine Bäckerei in der Alten-Busecker-Straße war das Ziel eines Einbrechers in Wieseck. Der Kriminelle hebelte zunächst erfolglos an der Eingangstür. Im Anschluss brach er mit großem Kraftaufwand ein Tor auf und gelangte so schließlich in die Räumlichkeiten der Bäckerei. Mit einem geringen Bargeldbetrag floh der Einbrecher unerkannt. Er schlug in der Zeit zwischen Dienstag (16.4.2024), 18.50 Uhr und Mittwochmorgen, 6.45 Uhr zu.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Unfallzeugen gesucht

Zu einem Unfall kam es am Dienstagmorgen (16.4.2024) gegen 9 Uhr im Kropbacher Weg. Nach Angaben einer VW-Fahrerin musste diese in Höhe der Hausnummer 46 einem entgegenkommenden, größerem Fahrzeug ausweichen. Dabei sei sie gegen ein geparktes Fahrtzeug gestoßen. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der ein weißes Auto steuerte, fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Schwarzer Q2 gesucht

Einen Audi A 4 soll ein schwarzer Q2 desselben Herstellers am Freitag (12.4.2024) beschädigt haben. Der Unfall ereignete sich laut Zeugen gegen 20.15 Uhr in der Gutfleischstraße. Der verursachende Audi, der ein Gießener Kennzeichen gehabt haben soll, fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer kann Hinweise zum gesuchten, schwarzen Audi Q2 mit GI-Kennzeichen geben?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Audi beschädigt

Gegen einen schwarzen A4 stieß ein Unbekannter am Dienstag (16.4.2024) auf einem Parkplatz in der Paul-Zipp-Straße. Dabei entstand ein Schaden an der hinteren, linken Seite des Autos. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Audi parkte zwischen 13.30 Uhr und 20.50 Uhr auf dem öffentlich zugänglichen Mitarbeiterparkplatz eines dortigen Krankenhauses.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

