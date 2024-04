Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mehrere Haftbefehle bei Kontrollen "Sichere Innenstadt" vollstreckt + Verletzte nach Sturm + VW aufgebrochen + Unfallfluchten

Gießen: Mehrere Haftbefehle bei Kontrollen "Sichere Innenstadt" vollstreckt

Mehrere Verstöße deckten Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Innenstadtoffensive auf. So konnten Beamte der Gießener Kontrollgruppe, die von Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei und der Bereitschaftspolizei des Hessischen Präsidiums Einsatz unterstützt wurden, gleich mehrere Haftbefehle vollstrecken. Sie kontrollierten am Samstag (13.4.2024) am Marktplatz einen 34-Jährigen, gegen den gleich drei Haftbefehle vorlagen. Da der Mann die ausstehende Geldsumme zur Abwendung seiner Verhaftung nicht aufbringen konnte, lieferten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Bei einer weiteren Kontrolle überprüften sie, ebenfalls am Samstag, im Bereich der Lahnwiesen einen 28-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass ein Abschiebehaftbefehl gegen den türkischen Staatsangehörigen vorlag. Sie nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. In der Folge wird er einem Richter vorgeführt.

Gleich zwei offene Erzwingungshaftbefehle konnte ein 61-jähriger Mann, dessen zuvor unbekannten Aufenthaltsort die Beamten im Rahmen der Maßnahme ermitteln konnten, abwenden. Er zahlte die ausstehende Summe von rund 1150 Euro und konnte seine Verhaftung so abwenden.

Darüber hinaus ahndeten die Beamten noch zwei Verstöße von E-Roller-Fahrern. Beide fielen am Samstag im Bereich des Gießener Bahnhofs auf ihren Rollern auf, da sie keinen gültigen Versicherungsschutz vorweisen konnten. Gegen die Fahrer leiteten die Ordnungshüter Strafverfahren ein, ihre Fahrt war beendet.

Weitere Kontrollmaßnahmen sind bereits geplant.

Gießen: Verletzte nach Sturm

Vermutlich durch stürmischen Wind kam eine Radfahrerin am Montagabend (15.4.2024) zu Fall. Bei dem Unfall in der Frankfurter Straße in Klein-Linden handelte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Alleinunfall. Durch den Sturz erlitt die 46-jährige Gießenerin Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Lollar: VW aufgebrochen

Einen blauen Golf brach ein Unbekannter in der Schwimmbadstraße auf. Er schlug eine Seitenscheibe des VWs ein und durchwühlte den Innenraum. Er nahm jedoch nichts aus dem Auto mit und flüchtete. Der Aufbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag (15.4.2024), 19.30 Uhr und Dienstag, 9 Uhr in Höhe der Hausnummer 12.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Polo angefahren

Auf einem Parkplatz im Leihgesterner Weg 3 kam es am Freitag (12.4.2024) zu einem Unfall. Zwischen 6.30 Uhr und 14.40 Uhr parkte dort ein grauer VW. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen die Fahrzeugfront des Polos und im Anschluss einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in Parkhaus

Im Parkhaus des Uniklinikums in der Gaffkystraße fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen dort geparkten Tesla. Ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das blaue Modell Y wurde an der Front beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Freitag (12.4.2024) in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15.20 Uhr.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0641/7006-3555.

