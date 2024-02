PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe in mehreren Gartenhütten zugange +++ Bushaltestelle zerstört +++ Hohen Schaden verursacht und geflüchtet +++ Verletzte bei Zusammenstoß auf Bundesstraße

Bad Schwalbach (ots)

1. Hochwertige E-Bikes entwendet,

Kiedrich, Fritz-Erler-Straße, Donnerstag, 01.02.2024, 20:00 Uhr Freitag, 02.03.2024, 08:30 Uhr

(fh)In Kiedrich waren vergangene Woche Fahrraddiebe unterwegs. Am Freitagmorgen stellte ein Mann aus der Fritz-Erler-Straße fest, dass in der vergangenen Nacht in seine Gartenhütte eingebrochen worden war. Der Spurensicherung der verständigten Polizei nach betraten die Diebe im Schutze der Dunkelheit den Garten des Wohnhauses und brachen anschließend die Hütte auf. Im Inneren knackten sie die Schlösser zweier E-Bikes und traten anschließend mit ihnen als Beute die Flucht an. Der Wert der Zweiräder liegt laut dem Geschädigten bei etwa 8.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

2. Garten von Dieben aufgesucht,

Idstein, Diezer Weg, Mittwoch, 31.01.2024 bis Sonntag, 04.02.2024, 17:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Diebe in eine Gartenhütte in Idstein eingestiegen. Zwischen Mittwoch und Sonntag betraten die Unbekannten das Grundstück im Diezer Weg und öffneten unbemerkt die dortige Gartenhütte. Aus dieser nahmen sie im Anschluss zwei Fahrräder, einen Grill, eine Uhr sowie mehrere Paar Schuhe an sich und suchten mit diesen Gegenständen im Wert von etwa 4.000 Euro das Weite. Aufgrund des Umfangs des Diebesguts ist denkbar, dass die Diebe für ihre Tat ein entsprechendes Transportfahrzeug genutzt haben.

Hinweise zum Diebstahl werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 erbeten.

3. Bushaltestelle zerstört,

Taunusstein-Seitzenhahn, Eltviller Straße, Samstag, 03.02.2024, 21:30 Uhr bis 23:30 Uhr

(fh)Am späten Samstagabend wurde in Taunusstein-Hahn eine Bushaltestelle zerstört. Ein oder mehrere Vandalen beschädigten zwischen 21:30 Uhr und 23:30 Uhr augenscheinlich mit roher Gewalt die Glasscheibe der Bushaltestelle "Taunusstein Seitzenhahn Bürgerhaus" und flüchteten anschließend. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Ob die Tat mit einer in der unmittelbaren Nähe stattgefundenen Faschingsveranstaltung im Zusammenhang steht, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft. Hier werden Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

4. Mehrere Tausend Euro Schaden verursacht und geflüchtet, Idstein, Nieder-Oberrod, Kettungsstraße, Samstag, 03.02.2024, 11:30 Uhr bis Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr

(fh)Am Wochenende ereignete sich im Idsteiner Stadtteil Nieder-Oberrod eine schadensträchtige Verkehrsunfallflucht. Am Sonntagmorgen stellte ein Mann aus Nieder-Oberrod an seinem in der Kettungsstraße abgestellten Mercedes C 450 mehrere Schäden an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Geparkt hatte der Benz dort zwischen Samstag, 11:30 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug die Kettungsstraße entlangfuhr und dabei den geparkten Pkw streifte. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Derzeit liegen keine Hinweise zu dem Verursacher oder der Verursacherin vor.

Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise zur Unfallflucht unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Verletzte bei Zusammenstoß auf Bundesstraße, Bundesstraße 54, Eiserne Hand Freitag, 02.02.2024, 19:40 Uhr

(fh)Am Freitagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54 zwischen Taunusstein und Wiesbaden zwei Beteiligte verletzt. Gegen 19:40 Uhr befuhr eine 54 Jahre alte Frau aus Wiesbaden mit ihrem Jeep die B 54 von Taunusstein nach Wiesbaden. In Höhe "Eiserne Hand" musste die Dame verkehrsbedingt bremsen und kam daraufhin zum Stehen. Dies bemerkte eine 65-Jährige in einem Renault Clio offenbar zu spät und fuhr auf das Heck der Vorausfahrenden auf. Bei der Kollision zogen sich beide Frauen Verletzungen zu, die vor Ort ambulant behandelt werden mussten. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war jeweils nicht von Nöten. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14.500 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell