Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Einbruch in Gaststätte

Wörth (ots)

Am 14.06.2024 zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr wurde die Eingangstür einer Gaststätte in Wörth, in der Straße "Schulplatz" aufgebrochen. Anschließend wurden aus dem Gastraum verschiedene Lebensmittel und Bargeld entwendet.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

