POL-PDLD: Hainfeld - Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Offenbach an der Queich (ots) - Zu gleich zwei Einbrüchen kam es in der Nacht von Donnerstag, den 13.06.24 / 17:00 Uhr, auf Freitag, den 14.06.2024 / 07:00 Uhr, in der Ortsgemeinde Offenbach an der Queich. Ziel der Täter war ein Hofladen in der Hauptstraße und ein Bistro Im Schlangengarten. Die Täter drangen in beiden Fällen gewaltsam in die jeweiligen Objekte ein und entwendeten Wertgegenstände in Höhe eines ...

mehr