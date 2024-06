Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Einbrüche - Zeugen gesucht

Offenbach an der Queich (ots)

Zu gleich zwei Einbrüchen kam es in der Nacht von Donnerstag, den 13.06.24 / 17:00 Uhr, auf Freitag, den 14.06.2024 / 07:00 Uhr, in der Ortsgemeinde Offenbach an der Queich.

Ziel der Täter war ein Hofladen in der Hauptstraße und ein Bistro Im Schlangengarten. Die Täter drangen in beiden Fällen gewaltsam in die jeweiligen Objekte ein und entwendeten Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau, Rufnummer 06341-287-0, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell