Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ramberg - Streitgespräch eskaliert

Ramberg (ots)

Am 13.06.2024 kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Streitgespräch zwischen einer 47-jährigen Fußgängerin und einem 30-jährigen E-Scooter-Fahrer auf dem Radweg zwischen Ramberg und Dernbach. Thema soll hierbei die Fahrweise des 30-Jährigen gewesen sein. Im Verlauf des Streits soll der 30-Jährige die 47-Jährige schließlich Boden geschubst, an den Haaren gezogen und getreten haben. Auch soll er das Handy der Geschädigten beschädigt haben. Im Anschluss entfernte sich der 30-Jährige von der Tatörtlichkeit. Die 47-Jährige wurde verletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Handy beläuft sich auf 300 Euro. Der 30-Jährige konnte im Nachgang an seiner Wochenschrift angetroffen werden. Da er unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis stand, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er aufgrund bestehender Eigengefährdung einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell