POL-PDLD: Maikammer/Edesheim - Vorsicht vor unbekanntem Anrufer

Maikammer/Edesheim (ots)

Eine vermeintliche "Judith Weiß" rief gestern gleich mehrere Haushalte an und teilte mit, dass sie von der Polizei sei und dass es in der Nachbarschaft zu Einbruchsdiebstählen gekommen ist. Die Angerufenen reagierten richtig. Sie erklärten der vermeintlichen "Polizeibeamtin", dass sie sich mit der Polizeidienststelle in Edenkoben in Verbindung setzen und sich nach der Tatsache erkundigen würden. Ohne weitere Forderungen beendet "Frau Weiß" das Gespräch. Weil sie mit der Masche nicht weiterkam, rief "Frau Weiß" bei einem 90 Jahre Mann in Edesheim an und gaukelte ihm vor, dass seine Tochter in einen Unfall verwickelt gewesen wäre. Auch hier kam die Ganovin nicht weiter, den der Angerufene beendet das Gespräch und erstattete bei der richtigen Polizei eine Strafanzeige. Die Polizei appelliert: Immer wieder versuchen Betrüger sich als Polizisten auszugeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei wird niemanden um Geldbeträge bitten. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Zudem sollte niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden. Man sollte sich am Telefon keineswegs unter Druck setzen lassen. Besser: Einfach auflegen und die Polizei informieren.

