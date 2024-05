Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Kollision bei Abbiegevorgang- Kradfahrerin wird leicht verletzt

Breckerfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 13.05.2024 um 17:00 Uhr wurde eine 18-jährige Ennepetalerin leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Motorrad der Marke Romet die L 699 in Fahrtrichtung Breckerfeld. Vor ihr befand sich eine 40-jährige Ennepetalerin mit ihrem Pkw der Marke Kia. Die 40-Jährige beabsichtige nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Im selber Moment überholte die 18-Jährige den Pkw. Es kam zu Kollision beider Fahrzeuge. Die Kradfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Wert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

