Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 4. August 2024

Wolfenbüttel (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Erb- und andere Familienstreitigkeiten hätten dazu geführt, dass ein 45 Jahre alter Mann am Samstag, 03.08.24, gegen 19.30 Uhr, in Börßum, Lindenstraße, seinen 52jährigen Bruder und 33jährigen Neffen u. a. mit einem Taschenmesser angegriffen und beide leicht verletzt habe. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei der Mann mit Hilfe von Zeugen überwältigt worden und wurde bis zum Eintreffen von drei Funkstreifenbesatzungen festgehalten. Dem erheblich alkoholisierten Täter (AAK: 1,89 Promille), der ebenfalls durch Prellungen leicht verletzt wurde, wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Körperverletzung

Im Rahmen eines Trinkgelages gerieten vier Männer am frühen Sonntagmorgen, 04.08.24, gegen 01.20 Uhr, in Wolfenbüttel, Görlitzer Str., in Streit. In dessen Verlauf hätten nach Zeugenaussagen zwei 57 und 40 Jahre alte Personen aufeinander eingeschlagen. Beide Beteiligten, die leichte Prellungen davontrugen, machten keinerlei Angaben zum Sachverhallt und verzichteten jeweils auf eine Strafantragsstellung gegen den Kontrahenten. Ein Ermittlungsverfahren wurde von Amts wegen eingeleitet.

Flüchtiger Straftäter festgenommen

Zeugen, die einen mit einem Messer bewaffneten Mann am 03.08.24, gegen 21.12 Uhr, in Schöppenstedt, Neue Straße, bemerkten, verständigten die Polizei. Die eingesetzte Funkstreifenbesatzung konnte den verwirrten, alkoholisierten Mann (AAK: 1,31 Promille) beruhigen und entwaffnen. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um einen 45jährigen Straftäter handelte, der am 09.07.24 aus dem Landeskrankenhaus Moringen geflüchtet war. Der Mann wurde der JVA Wolfenbüttel zugeführt.

- Skiebe - PHK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell