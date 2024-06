LPI-GTH: ZEUGEN-AUFRUF/ 93 Kettenglieder eines Kettenbaggers gestohlen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 79 Jahre alte Frau ließ sich gestern von Unbekannten in Ohrdruf täuschen und verlor somit eine Menge Geld. Der Unbekannte klingelte und gab an, dass durch Straßenarbeiten Schäden am Dach verursacht worden seien. Gemeinsam fanden sie scheinbar nasse Stellen an den Hauswänden, die der Unbekannte gegen eine Gebühr wieder trocken legen würde. Die Seniorin sollte rund 1500 Euro ...

