POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.08.2024.

Peine (ots) - Polizei führte in Kooperation mit dem Landkreis Peine Verkehrskontrollen durch. Stadt und Landkreis Peine, insbesondere in Münstedt, Broistedt, Stederdorf, Wehnsen und Vöhrum, 06.-08.08.2024, 06:00-15:00 Uhr. Im Bereich des Landkreises Peine wurden an wechselnden Örtlichkeiten Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Geschwindigkeitsüberwachung" ...

