Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Weiterer Tatverdächtige nach Auseinandersetzung festgenommen

-Stuttgart/Böblingen/Wendlingen/Esslingengart (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (17.01.2024) zwei 18 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen und die Wohnungen von weiteren sechs Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren durchsucht. Intensive Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur der Tatverdächtigen. Sie stehen im Verdacht, am 17.11.2023 an einer Auseinandersetzung am Mailänder Platz in Stuttgart beteiligt gewesen zu sein, bei der mehrere junge Männer zum Teil schwer verletzt worden sind (siehe Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 18.11.2023 unter https://t1p.de/wy7ds und vom 01.12.2023 unter https://t1p.de/r2zm0 ). Die Ermittler nahmen die beiden 18-Jährigen in ihren Wohnungen in Böblingen fest. Sie beschlagnahmten umfangreiche Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Die beiden jungen Männer mit iranischer und syrischer Staatsangehörigkeit wurden noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der die von der Staatanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle in Vollzug setzte und die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten einwies.

