Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.08.2024.

Salzgitter (ots)

Einladung von Pressevertreterinnen und Pressevertretern.

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder eine Spendenaktion anlässlich unserer eingenommenen Gelder der Skat- und DoKo-Runde unter der Schirmherrschaft der PI Salzgitter durchführen. Es ist geplant, eine vierstellige Summe an zwei Institutionen aus Salzgitter zu übergeben. Wir würden uns freuen, Sie am 15.08.2024 um 14 Uhr bei uns in der Dienststelle zur Übergabe der Gelder begrüßen zu dürfen. Für eine bessere Koordination möchte ich Sie freundlich um eine Anmeldung unter der Mailadresse pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de bitten. Wir freuen uns auf Sie.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell