POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem schweren Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Bad Salzuflen

Bielefeld (ots) - (MD) Am 23.01.2024 ereignete sich in den frühen Abendstunden auf der Potsdamer Straße in Bielefeld ein Verkehrsunfall, bei dem eine 40-jährige Bielefelderin lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 18:27 Uhr erreichte die Frau mit dem Linienbus die Haltestelle "Am Dreierfeld" und stieg hier zusammen mit mehreren Personen aus. Die Personengruppe ...

mehr