POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht - Rollerfahrerin schwerverletzt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (22./23.01.2024 zwischen 23 und 0 Uhr) wurde eine 17-jährige Rollerfahrerin von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und anschließend bewusstlos zurückgelassen. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Hauptstraße (B239) etwa 100 Meter vor der Kreuzung zur Heerserheider Straße in Richtung Ostwestfalenstraße. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher der Rollerfahrerin aufgefahren ist. Die Jugendliche aus Bad Salzuflen wurde nach dem Zusammenstoß bei regnerischem Wetter und einer Temperatur von 5 Grad bewusstlos durch Ersthelfer gefunden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Der Piaggio-Roller wurde nach dem Unfall auf unbekannte Weise von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer und zum flüchtigen Fahrzeug. Sowohl das flüchtige Fahrzeug als auch der gestohlene Roller dürften Unfallschäden aufweisen. Zeugen werden gebeten, sich mit allen Hinweisen an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu wenden.

