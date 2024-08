POL-SO: Besoffen Auto gefahren - Geschädigte von Unfällen gesucht

Werl (ots) - Am letzten Samstagabend, gegen Mitternacht, kam es in der Straße "Neuergraben" in Werl zu einem Vorfall, den auch die Polizei sprachlos macht und dem sie nun nachgeht. Ein aufmerksamer 37-jähriger Mann aus Welver konnte beobachten wie zwei bislang unbekannte Jugendliche einen ebenfalls Unbekannten anspuckten. Der Welveraner mischte sich ein und jagte die Jugendlichen davon. Das Opfer erzählte ihm dann, ...

mehr