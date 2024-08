POL-SO: Jugendspieler des SV Lippstadt bestohlen

Werl (ots) - In einer Tankstelle an der Unnaer Straße in Werl ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:50 Uhr zu einem Bandendiebstahl gekommen, bei dem ein Gelautomat in einer Tankstelle aufgebrochen wurde. Vier bislang unbekannte Tatverdächtige haben sich Zugang über den Eingang der Tankstelle verschafft, indem sie die Schiebetür aus der Verankerung gerissen haben. Im Verkaufsraum machten sie sich dann ...

mehr