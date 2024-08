Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geldautomat in Tankstelle aufgebrochen

Werl (ots)

In einer Tankstelle an der Unnaer Straße in Werl ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:50 Uhr zu einem Bandendiebstahl gekommen, bei dem ein Gelautomat in einer Tankstelle aufgebrochen wurde.

Vier bislang unbekannte Tatverdächtige haben sich Zugang über den Eingang der Tankstelle verschafft, indem sie die Schiebetür aus der Verankerung gerissen haben.

Im Verkaufsraum machten sie sich dann an den Geldautomaten zu schaffen und entfernten die Tür. Dann konnten sie die Geldkassette entnehmen und unbekannt in Richtung Autobahn flüchten.

Ein Zeuge, der zufällig dort vorbeikam, hat den Vorfall beobachtet und sofort die Polizei gerufen. Die konnte die Tatverdächtigen aber leider nicht mehr antreffen. Zur Tatbeute kann derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei in Werl sucht nun weitere Zeugen, die etwas Verdächtige beobachtet haben. Diese melden sich bitte telefonisch bei der Polizeiwache in Werl unter 02922 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell