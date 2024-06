Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verstöße bei Verkehrskontrollen

Pößneck/ Schleiz (ots)

In Schleiz und Pößneck wurden am Dienstag im Rahmen von Verkehrskontrollen mehrere Verstöße festgestellt. So wurde ein 35-Jähriger in Pößneck kontrolliert, der sich nach einer Entziehung seiner Fahrerlaubnis trotzdem mit einem Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum bewegte. In Schleiz wurde eine 38-Jährige bemerkt, die mit mehr als 1,1 Promille unterwegs war. Nach einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus wurde der Führerschein der Frau sichergestellt. In der Nacht wurde dann noch eine 22-Jährige in der Greizer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest lieferte Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung der Fahrerin, sodass auch hier eine Blutprobenentnahme erfolgte. Alle Betroffenen müssen sich nun straf- bzw. ordnungswidrigkeitenrechtlich verantworten.

