Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Sonneberg (ots)

Aufmerksame Passanten schritten am Dienstagmittag richtigerweise in Sonneberg ein und konnten dadurch Schlimmeres für einen Hund verhindern: Eine Hundebesitzerin hatte ihre Bulldogge für mehr als eine Stunde am Mittag vor dem City-Center in Sonneberg angeleint zurückgelassen. Das Tier war somit, den Aussagen mehrerer Zeugen zufolge, ohne Schatten und Rückzugsmöglichkeit der prallen Sonne ausgesetzt. Offensichtlich erlitt der Hund in der Folge einen Kreislaufzusammenbruch, sodass die hinzugerufenen Polizeibeamten einen Tierarzt informierten. Die zwischenzeitlich am Einsatzort eingetroffene, 58jährige Besitzerin zeigte sich unkooperativ und lehnte eine tierärztliche Behandlung zunächst ab. Ein eingesetzter Amtstierarzt konnte den Hund schließlich stabilisieren und behandeln. Gegen die Frau wurde eine Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Polizeilicherseits ergeht in diesem Zusammenhang der ausdrückliche Hinweis, weder Kinder noch Tiere unbeobachtet zu lassen. Geparkte Fahrzeuge heizen sich witterungsbedingt zügig auf und werden so für Mensch und Tier extrem gefährlich. Sollte es, wie im vorliegenden Fall, erforderlich sein, Tiere vorübergehend draußen anzuleinen, sollte ein schattiges Plätzchen sowie Wasser zur Verfügung gestellt werden. Beim Feststellen von Missständen wird darum gebeten, die Polizei zu informieren bzw. zeitnah anderweitig Hilfe zu holen/ zu leisten, um Schlimmeres zu verhindern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell