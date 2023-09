Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230928 - 1100 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schwerer Raub

Frankfurt (ots)

(th) Am Mittwochnachmittag (27. September 2023) kam es zu einem schweren Raub in der Moselstraße. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen, ein weiterer Tatverdächtiger ist flüchtig.

Gegen 13.45 Uhr ging der 38 Jahre alte Geschädigte zu Fuß die Moselstraße entlang. In Höhe der Hausnummer 31 schlugen drei Männer auf ihn ein, einer von ihnen mit einer Krücke. Durch die Schläge ging der Geschädigte zu Boden. Hier wurde er von den Tätern festgehalten und seines Mobiltelefons sowie seines Portemonnaies beraubt. Das Stehlgut wurde an einen vierten Täter übergeben, welcher damit flüchtete. Auf Grund der Personenbeschreibung konnten drei 17, 24 und 22-jährige Tatverdächtige im Nahbereich des Tatortes festgenommen werden. Sie wurden mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht.

Der vierte Tatverdächtige ist weiterhin unbekannt. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, orientalisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einer beigen Lederjacke, einer hellblauen Jeans sowie weißen Schuhen mit blauem Emblem der Marke Nike.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

